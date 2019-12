Kulusevski Juve, c’è l’accordo: plusvalenza record per l’Atalanta (Di martedì 31 dicembre 2019) La Juventus mette le mani su Kulusevski: accelerata dei bianconeri nelle ultime ore, Atalanta verso una plusvalenza record Le mani della Juventus su Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero compiuto un passo decisivo per arrivare al centrocampista svedese, battendo la concorrenza innanzitutto dell’Inter. La Juventus investirebbe 35 milioni sul centrocampista attualmente in prestito al Parma, per arrivare fino a 44 milioni bonus compresi. Al centrocampista classe 2000 andrebbero 2 milioni di euro per 5 anni. plusvalenza record per l’Atalanta, che nel 2016 l’aveva acquistato dal Brommapojkarna per 200mila euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

