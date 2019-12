Elezioni regionali in Calabria | l’ex Pd Alessia Bausone candidata con il M5s | “Ecco

I sondaggi e i candidati alle Elezioni regionali in Emilia-Romagna : Le liste dei candidati alle elezioni regionali in Emilia-Romagna sono arrivate e ci sono oltre 300 candidati schierati nelle sei liste che appoggiano la rielezione di Bonaccini. Un numero da record per le urne del 26 gennaio. E mentre Salvini sforna pizzini per disegnare strategie elettorali, la Lega disegna un cambio di strategia elettorale che prevede prima di tutto il simbolo da rimettere al centro e poi l’annunciato tour nelle piazze, ma ...

La storia dell’attivista M5S sparita dalle candidature alle Elezioni regionali in Calabria : “Perché la candidata più votata su Rousseau Rosella Cerra, 184 voti, sparisce dalla lista? Io come gli altri 183 che abbiamo votato a fare!?? Che grande delusione…Continua il gioco perverso del partecipare per perdere… Bene!!! La mia campagna contro le ingiustizie comincia domani…”: oggi il MoVimento 5 Stelle presenta le sue liste in Calabria in sostegno di Francesco Aiello, che correrà per la carica di governatore e qualcuno in zona ...

Elezioni regionali in Emilia - colpo di scena : Berlusconi punta su Sgarbi per salvare Forza Italia : In vista delle regionali in Emilia del 26 gennaio 2020 sono state presentate le liste elettorali, che mettono sotto i riflettori, senza neppure troppe sorprese, la fuga dei politici un tempo di Forza Italia, che sono finiti oggi praticamente in ogni lista. Tra i candidati che i cittadini potranno votare c’è un po’ di tutto: Raffaele Fedocci, colonnello dei Carabinieri, vicecomandante regionale, che si è candidato con Fratelli ...

Elezioni regionali in Calabria - Jole Santelli la candidata del Centrodestra. Occhiuto si ritira dalla corsa : Elezioni Regionali in Calabria, candidato del Centrodestra. Occhiuto di ritira dalla corsa, via libera a Jole Santelli. CATANZARO – Elezioni Regionali in Calabria, Mario Occhiuto non sarà il candidato del Centrodestra. Il sindaco di Cosenza ha accolto l’invito di Silvio Berlusconi di ritirarsi dalla corsa per il posto lasciato libero da Mario Oliverio e dare campo libero a Jole Santelli. Elezioni Regionali in Calabria, ...

Candidati alle Elezioni regionali in Calabria 2020 - verso la sfida tra Pippo Callipo e Jole Santelli : Candidati Elezioni Regionali in Calabria 2020, sfida Callipo-Santelli Si va delineando il quadro delle candidature alle Elezioni Regionali in Calabria in programma il prossimo 26 gennaio, quando si voterà anche in Emilia Romagna. Dopo il passo indietro del governatore uscente di centrosinistra Mario Oliverio ha annunciato il ritiro anche il sindaco di centrodestra di Cosenza Mario Occhiuto. Il Pd e le altre forze di centrosinistra convergeranno ...

Il governatore della Calabria - Mario Oliverio - ha detto che non si ricandiderà alle Elezioni regionali : Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, ha detto che non si ricandiderà alle elezioni regionali, accogliendo polemicamente la richiesta del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Zingaretti lo aveva invitato a ritirarsi per consentire la candidatura unitaria dell’imprenditore Filippo Callipo,

Elezioni regionali - Oliverio rinuncia alla candidatura in Calabria. Serena Grandi con la Lega in Emilia-Romagna : Elezioni Regionali, Oliverio rinuncia alla candidatura in Calabria. L’ex governatore ha comunicato la propria decisione a Zingaretti. CATANZARO – Elezioni Regionali, Oliverio rinuncia alla candidatura in Calabria. L’ex governatore ha deciso di fare il passo indietro dopo il terzo avviso di garanzia ricevuto nella giornata di lunedì 23 dicembre 2019. L’esponente democratico ha comunicato la sua scelta al segretario ...

Elezioni regionali Liguria 2020 data - candidati e quando si vota : Elezioni regionali Liguria 2020 data, candidati e quando si vota Elezioni regionali Liguria 2020: la prossima tappa delle Elezioni regionali è prevista domenica 26 gennaio 2020 quando rinnoveranno i consigli regionali gli elettori di Emilia Romagna e Calabria. Apertissima la sfida nella prima delle due regioni dove Lucia Borgonzoni, forte del vento nazionale a favore del centrodestra, proverà a battere il presidente uscente Stefano ...

Elezioni regionali Liguria - un battagliero professore contro l’immobilismo : Nel suo ufficio di preside della Scuola Politecnica Genovese (nata dalla fusione tra le Facoltà di Ingegneria e Architettura) Aristide Fausto Massardo teneva in bella vista il manifesto di un film meno noto di Sean Connery: “La collina del disonore”, riferimento alla sua lunga battaglia condotta contro la speculazione immobiliare sul cucuzzolo abbandonato di Erzelli, dietro l’aeroporto, scollegato dal resto della città e flagellato in permanenza ...

Guida alle Elezioni regionali in Emilia Romagna : Il 26 gennaio 2020 i cittadini dell'Emilia Romagna saranno chiamati a votare per le elezioni regionali che porteranno all'insediamento del nuovo consiglio regionale e del nuovo presidente di Regione. Dalle modalità di voto ai candidati, dalla legge elettorale agli ultimi sondaggi, ecco tutto ciò che c'è da sapere sul voto in Emilia Romagna.Continua a leggere

Elezioni regionali Campania 2020 - Forza Italia annuncia : “Caldoro è il nostro candidato” : Forza Italia in una nota comunica la decisione "già più volte annunciata" di Stefano Caldoro candidato per il centrodestra. Ma una parte del partito avrebbe sostenuto la Carfagna, che solo 48 ore fa aveva parlato di ipotesi primarie. Sostegno a Caldoro, nei giorni scorsi, anche da parte di Matteo Salvini.Continua a leggere

Il bluff di Vincenzo De Luca reggerà alle prossime Elezioni Regionali? : Tra qualche mese scadrà il quinquennio di guida di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania in un clima di forti incertezze e ambiguità politiche. Se un bluff e un azzardo sono ben fatti nel poker spesso si vince; in politica e nelle circostanze elettorali prossime ci si augura che ciò non debba accadere.Continua a leggere

Elezioni regionali Puglia 2020 : data - candidati e quando si vota : Elezioni regionali Puglia 2020: data, candidati e quando si vota Elezioni regionali Puglia 2020: dopo l’Umbria che è […] L'articolo Elezioni regionali Puglia 2020: data, candidati e quando si vota proviene da Termometro Politico.

Elezioni regionali in Emilia Romagna : gli ultimi sondaggi sui principali candidati : Cosa dicono gli ultimi sondaggi relativi alle future Elezioni regionali in Emilia Romagna. I due candidati principali, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale. Nell'ultimo sondaggio del 12 dicembre, realizzato da Emg Acqua per Agorà, Bonaccini in legero vantaggio su ...