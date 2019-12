A Capodanno torna il circo su Rai3: il circo di Capodanno per salutare il 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anche quest’anno il circo è di casa su Rai3. Un appuntamento da non perdere per chi ama il circo, grandi e piccini. Nella serata di Capodanno in onda su Rai 3 Il circo di Montecarlo: vedremo sfilare i vincitori dei “Clown d’oro e d’argento”, gli Oscar del mondo del circo.Fra gli artisti provenienti da ogni angolo del pianeta, spicca il coreografo russo Gia Eradze, vera e propria star nel proprio Paese, arrivato a Montecarlo alla testa di una lunghissima carovana straboccante di attrezzi e costumi, studiati per i molti numeri creati appositamente per il Festival. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serata dedicata al circo. IL circo DI MONTECARLO IN ONDA A Capodanno SU RAI 3 Altri numeri della seconda serata: la Troupe Filinov, che si esibirà in un crescendo di salti vorticosi sull’altalena russa; la Troupe Aliev, che presenterà un numero Intitolato ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Radio105 : Cosa fate a #Capodanno? Se siete a #Bari vi aspettiamo in Piazza Libertà per #Capodannoinmusica??Con noi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Il Concerto di Capodanno torna al Vittorio Emanuele) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ult… - euroregionenews : Per il Capodanno palmarino torna nella grande piazza Wonder Company... -