Montalbano, Fratelli Caputo e Commissario Ricciardi: le 5 fiction più attese del 2020 (Di sabato 28 dicembre 2019) Con il concludersi di questo anno, molte delle fiction, delle serie tv e delle soap opera andranno in vacanza per dare un po’ di respiro ai telespettatori durante il lungo periodo di festa fra Natale e Capodanno. Dunque quali sono le fiction più attese del nuovo anno? Per la Rai, anche la prima parte della stagione televisiva è stata fortunatissima mentre per Mediaset, i flop, almeno in termini di ascolti, sono stati diversi. Vedremo che cosa succederà nel 2020 con i titoli sui quali Mediaset punta. Tra settembre e dicembre su Canale 5 sono andate in onda delle ottime fiction che però hanno registrato ascolti mediocri. Parliamo di Oltre la soglia e Il Processo, ad esempio. Nel 2020, si invertirà la rotta? Nel corso dell’autunno abbiamo potuto seguire il romanzo storico dei Medici, le indagini del pediatra Pietro Sereni ne L’Isola di Pietro e ci siamo emozionati coi ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

