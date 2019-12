Leggi la notizia su internazionale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il poeta Rainer Maria Rilke (1875–1926), del, incarnava un tratto che secondo molti testi di astrologia è comune a tutta la sua tribù: un ardente desiderio di viaggiare. Era nato a Praga ma girò tutta l’Europa e la Russia.... Leggi

Claudette__ : @claclina Ti chiami Claudia e sei del Sagittario? Non c’è spazio pe’ sognà ?? - Claudette__ : RT @stuccogranola: @Claudette__ @astriamari1 Guarda te lo confermo io con una gif esemplificativa degli effetti della vita di coppia sul sa… - sweetescortbbw : RT @pettymagpie: #Sagittario Sei sempre convinto di sapere meglio degli altri cosa va bene per loro. Pensa un po' per te sarai più felic… -