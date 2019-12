Milan | Ibrahimovic carica | «Voglio cambiare il corso di questa stagione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Zlatanha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del: «Torno in una città che amo» Ai canali ufficiali del club, Zlatanha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore rossonero. Ecco cosa ha detto lo svedese sul suo ritorno ao. «Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra perildie farò di tutto per centrare i nostri obiettivi» Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - AntoVitiello : AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahi… - DiMarzio : #Milan-#Ibra, manca solo l’ufficialità dell’accordo?? -