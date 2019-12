L’errore tecnico della Lega che ha pubblicato «quel Gesù» e non solo | retweet automatici

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) I responsabili sociallo hanno definito un «errore» e questo capita quando si lavora sui propri tool fatti in casa direttamente in ambiente di produzione rischiando di fare pessime figure. Insomma, se avete visto pubblicata nell’account Twitter ufficiale del partito l’immagine diCristo, che sostituiva Matteo Salvini nella foto in cui lo ritraeva con il presepe in mano, sappiate che non era una cosa voluta. Questo articolo risponde a chi non credeva nel tweet di scusestessa. Il tweet dello scandalo, ormai cancellato. Nota: l’orario di pubblicazione presente nello screenshot non èlo italiano (un’ora in meno). La pigrizia o la fretta, a volte, fa brutti scherzi. In pratica chi gestisce la pagina Facebook ufficiale– Salvini Premier utilizza un’applicazione interna al sito del partito – fatta ...

