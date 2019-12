Serie A in tv 21 dicembre | chi gioca | orari partite | calendario DAZN e Sky

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo gli anticipi Sampdoria-Juventus di mercoledì e Fiorentina-Roma di ieri sera, nella giornata odierna andranno in scena le canoniche trevalide per la diciassettesima giornata diA 2019-2020 di calcio, ultimo turno prima della sosta natalizia. Alle ore 15.00 alla “Dacia Arena” scenderanno in campo Udinese e Cagliari, entrambe alla ricerca di riscatto, seppur in zone ben diverse della classifica: i friulani non vincono in campionato dal lontano 3 novembre (1-3 in casa del Genoa) e cercano punti preziosi in ottica salvezza; i sardi, invece, sognano un piazzamento europeo e vogliono vendicare la bruciante sconfitta interna contro la Lazio, giunta nei minuti di recupero. Alle ore 18.00 sarà la volta dell’Inter, che al “Giuseppe Meazza” attende la visita del Genoa: i nerazzurri provengono da due pareggi consecutivi (contro Roma e Fiorentina) e ...

