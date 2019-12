Toscana Allerta Meteo 20 21 Dicembre 2019

Leggi la notizia su retemeteoamatori

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion La Protezione Civile regioneha emesso un’Arancione per il 20 e 21Dal pomeriggio di oggi, venerdì, peggioramento con precipitazioni diffuse, anche temporalesche in serata, venti forti da sud... L'articolo20/21proviene da ReteAmatori.

Comune_Pistoia : #Pistoia Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di #allertameteo arancione per l'intero ter… - meteo_toscana : ATTENZIONE: ALLERTA METEO CON CODICE ARANCIO PER DOMANI, AVVISO COMPLESSO DELLA PROTEZIONE CIVILE -