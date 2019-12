Varese | tabaccaio reagisce a rapina e rimane ferito

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un 22enne è rimastodurante unain una tabaccheria a Olgiate Olona, in provincia di. Il fatto è avvenuto stasera intorno alle 18:30 in via Piave. Il ragazzosarebbe il figlio del titolare dell’attività. Sul posto oltre al personale del 118 sono giunti i carabinieri che stanno cercando di capire l’esatta dinamica dell’accaduto. In base ad alcune ricostruzioni tra il malvivente e il giovane ci sarebbe stata una colluttazione: inizialmente si era diffusa la versione che il ragazzo fosse stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba ma non sarebbe andata così.SecondoNews iltore dopo essersi fatto consegnare l’incasso avrebbe sparato due colpi di pistola verso la vetrina del negozio per impedire che il ragazzo gli corresse dietro dopo essere uscito fuori dal bancone.Ilsarebbe rimastoalla gamba destra proprio in quel ...

