Mense | i Nas sospendono 21 ditte di catering

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tra Udine, Firenze, Pescara, Ancona, Potenza e Catania sono stati condotti controlli da parte dei carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazione, sudiche hanno vinto appalti scolastici. Ben 21 imprese sono state sospese e in alcuni casi è stato anche disposto il sequestro dell'azienda. Sono infatti state evidenziate "rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali".In queste aziende sono stati sequestrati in totale 900 chili di alimenti come carne, formaggio, frutta, ortaggio e olio, custoditi in cattive condizioni sanitarie e in ambienti non adatti a questo scopo. 27 titolari di imprese di produzione e trasporto alimentare sono stati richiamati alle loro responsabilità dagli inquirenti.Tra le varie accuse, si nota che la contestazione più frequente è quella di aver usato prodotti di qualità inferiore a quanto era stato dichiarato nei contratti di fornitura ...

