Omicidio Janira D’Amato | ergastolo confermato per Alessio Alamia

(Di martedì 17 dicembre 2019)D’Amato fu uccisa con 49 coltellate nella sua casa, in piazzetta Morelli a Pietra Ligure, dal suo ex fidanzato, il 7 Aprile del 2017. Oggi, martedì 17 Dicembre 2019, la Corte d’Assise d’Appello di Genova hala condanna all’per l’omicida. Confermata anche l’aggravante della premeditazione, così come l’assoluzione dall’accusa di stalking. La famiglia disi ritiene soddisfatta. I genitori, Rossano e Tiziana, hanno detto: “L’importante era che venissel’”. Simone Mariani, il legale che assiste i familiari insieme a Fabrizio Biale, ha invece commentato: “L’è una pena pesante che, però, ci stava tutta a prescindere da altre considerazioni. Lo stalking? Non importa, lo avevamo considerato un po’ più ‘sfumato’ tanto che come parte civile non avevamo impugnato quella sentenza. ...

