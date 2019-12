Lip strobing: come ottenerlo senza chirurgia (Di martedì 17 dicembre 2019) Per avere labbra sensuali e carnose come desiderate e volete, invece di ricorrere all’intervento, c’è una tecnica che permette di realizzarle in modo molto semplice. Si tratta del lip strobing, che aiuta ad avere labbra e una bocca grande nel modo in cui volete. Ecco come realizzarla e le tecniche migliori. Lip strobing Una tecnica da realizzare in modo molto semplice e veloce che dà volume e aumenta le labbra. Una nuova tecnica del mondo della cosmesi e della bellezza, in generale, che minimizza i difetti dando al viso un aspetto più radioso e brillante. Si usano delle tecniche innovative, ma che possono usare tutti e realizzare stando a casa. Il lip strobing è una vera e propria novità in tal senso in quanto permette di avere labbra carnose senza ricorrere alla chirurgia. Una tecnica molto semplice da realizzare che dà volume alle labbra. Una novità in quanto non è ...

