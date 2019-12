Agrigento | beve detersivo per errore al bar | muore dopo 10 giorni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono stati 10di agonia quelli di Giuseppe Lauricella, il 73enne pensionato diche ha perso la vitadi ricovero ospedaliero. A causargli la morte, un fatale: aver digeritomentre si trovava in un bar. Al momento al vaglio degli inquirenti le ipotesi su quanto accaduto in un bar didove l’uomo si era recato insieme alla figlia prima di accusare il malore.al posto dell’acqua Come riporta Il Giornale, non ce l’ha fatto il 73enne Giuseppe Lauricella, l’uomo che è stato vittima di un fatalesul quale indaga ora la polizia di. Secondo quanto ricostruito al momento, l’uomo circa 10fa si sarebbe recato in un bar diordinando un caffè e un bicchiere d’acqua. Sarebbero però bastati pochi sorsi per accusare il malore: l’uomo,aver bevuto l’acqua, ha iniziato ad ...

