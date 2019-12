GB, furto in casa Ecclestone da 60 Mln

Svaligiata l'esclusiva villa londinese di Tamara, figlia del magnate Bernie, patron della Formula 1. Secondo il tabloid "The Sun" si è trattato di un colpo da 50 mln di sterline, circa 60 mln di euro. I ladri, 3 secondo testimoni, hanno preso di mira la residenza da 70 mln di sterline nel quartiere di Kensington, sorvegliata tutto l'anno 24 ore su 24. Avrebbero svaligiato tutte le casseforti nascoste nella camera da letto della Eccleston, poi sarebbero fuggiti per non essere scoperti da una guardia.(Di lunedì 16 dicembre 2019)