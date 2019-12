Mundo Deportivo | il Barcellona sulle tracce di Fabian Ruiz | la crisi del Napoli aiuta

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ladelile il Real Madrid. Secondo ilinfatti il club catalano monitora a distanza la situazione, ed è pronto a sferrare l’attacco aal momento opportuno. Secondo il quotidiano spagnolo, l’offerta formale per il centrocampista andaluso sarebbe pronta, ma non ci sarebbe stata ancora alcuna mossa concreta. L’ex Betis è nel carrello degli acquisti, ma anche il Real Madrid è in agguato. Florentino Pérez ha già fatto qualche approccio esprimendo al club napoletano la sua volontà di acquistarlo, ma per il momento la trattativa non è ancora davvero partita. Il giocatore non ha ancora firmato il rinnovo che ilgli offre per “proteggerlo” dal grande calcio spagnolo. De Laurentiis ha già chiarito di aver fissato il prezzo a 180 milioni di euro. L'articolo: ildi ...

