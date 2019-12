Il Primo Natale | la commedia fantasy per le feste di Ficarra e Picone

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo L’Ora Legale, il film più maturo e anche il maggiore incasso della carriera,provano l’uscita nell’ambito periodo dellecon il film a tema Il. Distribuito da Medusa in una settimana di programmazione che pare fatta su misura per loro, sgombra di competitor rilevanti, in attesa dell’arrivo, il prossimo weekend, del nuovo episodio di Star Wars e dell’atteso Pinocchio di Garrone con Benigni, e a debita distanza dalgennaio riservato alla corazzata Zalone di Tolo Tolo. Ne IlSalvo () e Valentino () sono, rispettivamente, un ladro specializzato in furti di oggetti sacri che si cala dai lucernari manco fosse Tom Cruise in Mission Impossible, e un prete dai modi compiti ma piuttosto vanesio, che organizza il presepe vivente al paesello col piglio da produttore di musical. Quando Salvo ruba un prezioso bambinello dalla ...

