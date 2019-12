Diventano la prima coppia dello stesso genere ad adottare una bambina

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alejandra è la figlia di Felipe ed è anche la figlia di Jaime. Entrambi sono i suoi genitori. E anche se sembra che ci sia un errore, non è così. Stiamo parlando di un fatto storico che sta creando precedenti nella società messicana. Questa è laomosessuale che in Messico riesce ad. Sono già legalmente e ufficialmente genitori. Felipe e Jaime sono unasolida che voleva avere una famiglia. E non sono i soli garantiti, perché la piccola Alejandra è anche legalmente figlia di entrambi. Felipe Nájera e Jaime Morales sono diventati pionieri per quanto riguarda le famiglie omoparentali. Non è stato facile per loro, hanno combattuto e lavorato per le istituzioni messicane per garantire loro il diritto di costruire la propria famiglia nei modi in cui lo richiedono. Oggi Alejandra ha 7 anni ma lala conosce da quando aveva 4 mesi, mentre svolgevano i ...

VivaDonnaPamela : @coldblackarrow Prima di arrivare al Milan era un signor giocatore infatti anche il Napoli aveva espresso interesse… - BHXG90 : RT @_tvserieously: La prima fase dei sondaggi per eleggere LA MIGLIORE SHIP DELLE SERIE TV è finita ma eccovi subito la fase successiva con… - darveyfeels_ : RT @_tvserieously: La prima fase dei sondaggi per eleggere LA MIGLIORE SHIP DELLE SERIE TV è finita ma eccovi subito la fase successiva con… -