Star allo Specchio | il fattore extra di Pilar Fogliati

(Di giovedì 12 dicembre 2019) In tre parole bella, brava e divertente., classe 1992, 26 anni, è accidentalmente nata ad Alessandria, i genitori erano andati a trascorrere le vacanze natalizie dai nonni piemontesi quando è arrivato il suo giorno, ma è romana fino all’ultimo capello. Attrice multisfaccettata, di recente è stata Emma Giorgi nella fiction tv «Un Passo dal Cielo» e Samira in «vergine», ha condotto «Factor» su Sky accanto ad Achille Lauro e ha conquistato il web con un video in cui imita tutti i dialetti dei quartieri romani. Nonostante i mille impegniè passata per la redazione di Vanity Fair, arrivando direttamente da Roma con un treno delle sei del mattino in modo da infilare tutti i suoi appuntamenti milanesi in un giorno, inclusa l’ultima puntata di «Factor». E nonostante la levataccia il suo volto bello come il sole, senza un segno di stanchezza ...

