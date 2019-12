Lagarde debutta alla Bce | nè falco | nè colomba | sarò me stessa

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma, 12 dic. (askanews) – Si è presentata rivendicando di avere il suo stile personale perché “ognuno ha il suo”, la neo presidente della Bce, Christine, che come da attese ha confermato l’impianto dell’impostazione sulla politica monetaria. Innanzitutto sulle misure. Tassi inchiodati a zero e programma di acquisti di titoli confermato a 20 miliardi di euro al mese, con un finale aperto: andrà avanti fin quando necessario. “I dati giunti dallo scorso ottobre hanno evidenziato un proseguimento della debolezza economica dell’area euro e dell’inflazione a rilento, anche se ci sono alcuni segni iniziali di stabilizzazione del rallentamento della crescita e di un lieve rafforzamento dell’inflazione di fondo, in linea con le precedenti previsioni”. Tailleur scuro e foulard azzurroha voluto definirsi un gufo, per la ...

