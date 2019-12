La Serie C protesta | posticipato di 15′ l’inizio delle partite

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Presidente dellaC ha annunciato ladella Lega Pro per chiedere al Governo la defiscalizzazione Nel prossimo fine settimana lediC inizieranno con 15 minuti di ritardo. L’ha annunciato la Lega Pro tramite comunicato sul proprio sito, attraverso le parole del presidente Francesco Ghirelli: «Abbiamo la necessità che il Governo conceda ai nostri club la defiscalizzazione mirata al reinvestimentosomme nella formazione dei giovani calciatori e nelle infrastrutture» «Vogliamo continuare a giocare, ma il prossimo turno inizierà con 15 minuti di ritardo come segnale che questa Lega non sta a guardare. La Lega Pro chiede al Governo che vengano adottati urgenti provvedimenti in materia di defiscalizzazione». Leggi su Calcionews24.com

