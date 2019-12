Il ‘magico Natale’ dei canali digitali

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Negozio del Natale Il Natale è la festa più amata in assoluto e la tv si adegua, con la creazione di palinsesti a tema, dedicati prevalentemente ai bambini (qui quelli di Rai Ragazzi). Ma la sua magia arriva a tutti e, spesso, in largo anticipo: è infatti già da tempo che alcune reti televisive hanno cambiato la propria programmazione, offrendo negli orari più disparati pellicole a tema natalizio. Che, dati auditel alla mano, stanno riscontrando un grande successo. Il Natale di TV8 Uno deiche sta maggiormente godendo di questo “Natale anticipato” è TV8, che già da inizio Novembre intrattiene i propri telespettatori con una o due pellicole a tema natalizio al mattino ed una al pomeriggio. Film tv quali Un Natale Perfetto, Il Perfetto Regalo di Natale e Un bacio sotto il vischio hanno praticamente invaso il palinsesto, regalando uno share medio mattutino del 2% ed ...

