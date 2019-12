8 orologi tech che non ti faranno rimpiangere gli smartwatch

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La tecnologia applicata all’orologeria non ha come unico risultato lo. Ci sonoindistruttibili e quelli che cambiano colore a seconda delle proprie emozioni. Alcuni possono sembrare semplici nella loro essenza analogica, ma, sorpresa, possono eseguire un elettrocardiogramma. Per non parlare di quelli tradizionali e belli come un’opera d’arte. Ecco qui i 8tra i più particolari per il 2020. L’indistruttibile L’ingegnere della Casio Kikuo Ibe impiegò più di 2 anni di studio e 200 prototipi per realizzare il primoo indistruttibile: il G-Shock. A 36 anni di distanza il modello rimane identico. A cambiare sono i materiali. Nel modello GM-5600 la resina del cinturino prende la colorazione nera o comouflage. La cassa, invece, diventa di solido acciaio. Il suo prezzo è di 179 euro. Full Metal invece per il GMW-B5000 ...

