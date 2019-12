Puglia | sì a Fitto da Salvini e Silvio Ma l' annuncio slitta Ecco perché

affaritaliani

(Di martedì 10 dicembre 2019) Cantiere quasi chiuso nel Centrodestra per le candidature alle prossime Regionali. Nel vertice dell'altro giorno ad Arcore è stato confermato lo schema e la ripartizione tra i partiti. Confermatissimi gli uscenti, Luca Zaia in Veneto e Giovanni Toti in Liguria. Il... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Puglia, sì a Fitto da Salvini e Berlusconi. Ma l'annuncio slitta. Ecco perché - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Centrodestra: #Puglia “in Fitto” - supermimmone2 : @GiorgiaMeloni @a_meluzzi sicuri per la candidatura di Raffaele Fitto, Fotto o come cacchio si chiama lui, in Pugli… -