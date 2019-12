I tumori del cervello | come si manifestano e come si affrontano

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 10 dicembre 2019) La morte di Marie Fredriksson (9 dicembre 2019), cantante dei Roxette, riporta l’attenzione suicerebrali. Si tratta di lesioni con caratteristiche di gravità molto diverse tra loro, che hanno in comune il fatto di localizzarsi nell’encefalo, distinguendosi quindi da altre forme tumorali che interessano il sistema nervoso centrale. In generale, comunque le forme tumorali di questa struttura non sono particolarmente frequenti: le stime per l’Italia parlano di circa 6000 nuovi casi l’anno. Non va infatti dimenticato che in molti casi le lesioni cerebrali non sono primitive, cioè non nascono dalle cellule cerebrali, ma piuttosto sono localizzazione secondarie di altre patologie oncologiche, a carico soprattutto dei polmoni e del seno.è fatto ilIlè composto da tre parti principali: l’encefalo, che si trova nella parte superiore del cranio. Più in basso ci ...

cosmobenessere : La #soia è un #legume ricco di proteine che regala molti benefici all’organismo, come la riduzione del #colesterolo… - Meryrose970 : RT @Infermiere_line: #Ematologia, le cellule immunitarie del paziente rivoluzionano la cura dei #tumori - ProfOculista : #Ematologia, le cellule immunitarie del paziente rivoluzionano la cura dei #tumori -