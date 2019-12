Trieste | smaschera la truffa e il romeno lo pesta | 17enne in ospedale

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Federico Garau L'adolescente, in compagnia della ragazza, cercava di proteggere una donna dalladelle famose "cartoline di beneficenza". Irritato, uno dei due malviventi lo hato: 40 giorni di prognosi per lui Ha aggredito e preso a pugni in faccia unche tentava di mettere in allerta una signora dalladelle celeberrime cartoline di beneficenza, facendolo finire al Burlo Garofolo dicon un totale di 40 giorni di prognosi. Protagonista in negativo della vicenda è undi 18 anni, tale B.A.M., che si trova ora detenuto dietro le sbarre del carcere del Coroneo. I fatti si sono svolti nel pieno pomeriggio dello scorso venerdì 6 dicembre in via delle Torri, tra le casette del mercatino natalizio locale. Qui due stranieri erano impegnati nella raccolta di denaro, estorto ad ignari passanti con la finta storia della associazione di beneficenza ...