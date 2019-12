Ragazzo su monopattino investito dal portellone del bus a Torino | grave

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unè statoda un bus in via Borsellino, a, mentre viaggiava su un. Il giovane è stato stabilizzato sul posto dai sanitari che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Cto. Da quanto si apprende dal 118, le condizioni delsarebbero gravi. Dalle prime ricostruzioni, unè venuto a collisione con ildi un bus in sosta della Hermes Line. Sembrerebbe che uno dei due autisti stesse riposando sul bus e l’altro stesse effettuando le pulizie all’esterno dello stesso; una terza persona, non identificata e che si dava alla fuga, ha aperto il vano che custodisce gli effetti personali degli autisti, provocando l’incidente.L'articolosudaldel bus aMeteo Web.

