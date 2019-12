Vikings | la sesta stagione dal 5 dicembre in anteprima esclusiva su TIMVISION

dituttounpop

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ladal 5insucon due episodi e poi un episodio a settimanatorna insucon lae ultima. I 20 episodi andranno in onda in due parti e seguiranno la programmazione degli Usa. Si comincia il 5con due episodi e, a seguire, un episodio ogni giovedì. Il rilascio degli ultimi 10 episodi è previsto nel corso del 2020. Laprecedente si chiudeva con la vendetta, il dramma e il caos. Ivar il Senz’ossa (Alex Høgh Andersen), un Dio autoproclamato che governa con terrore su Kattegat, incarica il suo esercito di combattere contro il suo nemico e fratello Bjorn La Corazza (Alexander Ludwig). Scatenando una feroce guerriglia, i due fratelli si rifiutano di arrendersi: il sangue, l’orgoglio e la corona pesano troppo sulle loro spalle. Ivar, costretto a fuggire da un destino ...

