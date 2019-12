Olimpia Milano-Stella Rossa oggi in tv | Eurolega basket 2019-2020 | orario | programma e

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si gioca questa sera la prima parte della dodicesima giornata della regular season di, con l’che riceve in casa la. La formazione di Belgrado arriva da dodicesima con 4 vittorie e 7 sconfitte, record che è all’esatto opposto di quello di, ma l’ultima trasferta che ha giocato, quella a Kaunas contro lo Zalgiris, l’ha vinta per 59-61. Ex della partita è Charles Jenkins, visto all’nella stagione 2015-2016, ma non è l’unico passato dal campionato italiano: coach Dragan Sakota, recentemente subentrato a Milan Tomic dopo un lungo interregno di Andrija Gavrilovic, ha allenato per pochi mesi la Fortitudo Bologna nel 2008, mentre Nikola Jovanovic era in prestito a Trento nella scorsa stagione e Mouhammad Faye è rimasto un’annata (2015-2016) a Varese. Capitolo assenze: perfuori Micov e Gudaitis, per laniente ...

