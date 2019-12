Claudia Endrigo | chi è la figlia del grande artista Sergio Endrigo

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A custodire il ricordo dei grandi lavori dell’, è la. Ma chi è questa donna? Quali sono le sue passioni? Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di. Chi è ladell’, nata nel 1965, è ladele della moglie Lula. Fu scelto questo nome perché era lo stesso della nonna paterna, la madre del cantautore. La vita diè da sempre stata votata a far durare la memoria artistica del padre. Per questo motivo ha deciso di scrivere una biografia sull’, dal titolo:, mio padre.per caso, edito da Feltrinelli, con la prefazione di Claudio Baglioni. In questo libro sono menzionate minuziosamente tutte le informazioni sull’attività professionale di, sui dischi che ha inciso, sulle canzoni che contengono e una dettagliata discografia ...

RobertoCucchi1 : @lisadavoli @Claudia__ccld7 @mikgua66 @enzoluna69 @Ale_Giannelli @LaGrace82 @IMessia77 @Ro01980 @MaxSentenza… -