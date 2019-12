Call of Duty Modern Warfare | i giocatori non sono soddisfatti del funzionamento dei

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Come ben sanno idiof, l'unico modo per ottenere punti esperienza più velocemente (oltre ai weekend dedicati) è quello di ricorrere ai gettoni. Esistono diversi gettoni che rimangono attivi per un determinato periodo di tempo (da 15 minuti a un'ora). Tuttavia inonper niente contenti del loro.In effetti 45 minuti di esperienza doppia nonper niente male sulla carta, tuttavia alcuni test degli utenti hanno dimostrato che questi 45 minuti nonproprio 45. Infatti attivando un gettone (ad esempio da 45 minuti) il gioco non terrà conto se ci si trova in partita o nella lobby e considerando che molto spesso pospresentarsi problemi tecnici di varia natura, è evidente che questi 45 minuti non posessere sfruttati al 100%.Inoltre pare che accada lo stesso anche quando bisogna aggiornare il gioco, ad esempio se ...

