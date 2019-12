Lei dalla Nigeria | lui dal Senegal | si incontrano in Libia | si sposano nel Sannio Video

Guendalina Tavassi - nuove accuse dalla figlia Gaia : 'Quando andavo da Lei - mi ignorava' : Continua la querelle social tra Gaia e Guendalina Tavassi. Nel giro di poche ore la quindicenne ha dato vita sul proprio account ad un nuovo sfogo contro sua madre. Ancora una volta la ragazza per esprimere il suo malcontento ha taggato nelle proprie stories Barbara D'Urso. Tutto è cominciato ieri, quando la primogenita della Tavassi avuta dall'ex compagno Remo all'età di soli 17 anni, ha pubblicato alcune Instagram Stories contro sua madre. ...

Live Non è la D'Urso - Valentina Dallari - serata annullata ma pagata comunque? Lei respinge le accuse e spiega cosa è accaduto : Valentina Dallari è stata tra gli ospiti della puntata di Live Non è la D'Urso in onda mercoledì 18 novembre 2019. L'influencer ha chiarito la sua posizione dopo le indiscrezioni delle ultime settimane.L'organizzatore di una serata avrebbe accusato la Dallari di aver annullato una serata, andandosene:prosegui la letturaLive Non è la D'Urso, Valentina Dallari, serata annullata ma pagata comunque? Lei respinge le accuse e spiega cosa è accaduto ...

Alvin - il bimbo tornato dalla Siria : "Mia mamma è morta in un bombardamento - io ero con Lei" : Il bambino ha raccontato di aver assistito alla morte della madre nel corso di un'audizione protetta davanti agli...

Romina Power - Al Bano Carrisi rivela lo schiaffone subito dalla moglie : "Io e Lei al Festival di Sanremo?" : Mentre Al Bano sta valutando se partecipare o meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Romina Power non ne avrebbe alcuna intenzione. "Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival", dice Al Bano, secondo

Valentina Dallari diserta una serata da dj in Abruzzo. Il proprietario del locale : “Ha rubato i soldi ed è scappata”. Lei : “Situazione greve - io non lavoro così” : Sabato sera era in programma un evento attesissimo nell’Abruzzo più arcigno e più vero, a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una serata “cena&disco” nel locale “I Monelli”: “ospite a sorpresa”, propagandavano come se non ci fosse un domani i social network, Valentina Dallari, “una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne“. Solo che la 26enne ...

VALENTINA DALLARI - GAFFE SU JASMINE CARRISI/ E Lei : "Rifatta? Mi dicono di tutto..." : VALENTINA DALLARI, GAFFE su JASMINE CARRISI a La Vita in Diretta: "Rifatta..". La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso aveva smentito: 'Mi dicono di tutto'.

Omicidio Luca Sacchi - Anastasiya scaricata dalla famiglia della vittima : "Cosa pensiamo di Lei" : Ora anche la famiglia di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma la scorsa settimana, vacilla sulla sua fidanzata Anastasiya Kylemnyk. Chi è veramente la 25enne, bionda con viso d'angelo? È davvero la ragazza acqua e sapone che tutti pensavano essere oppure nasconde qualcosa? Il sospetto degli inquire

Amici Celebrities - Filippo battuto dalla fidanzata Pamela : Non volevo fare il talent con Lei : Lo scorso mercoledì 23 ottobre, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata finale di Amici Celebrities condotta da Michelle Hunziker, subentrata al posto di Maria De Filippi, colei che ha ideato lo spin-off dell'ormai noto Amici di Maria De Filippi. E la finale del talent-show dei vip ha avuto un ordine d'arrivo del tutto inaspettato. In molti, tra i telespettatori, pensavano che alla fine sarebbe stato il conduttore di Temptation island, Filippo ...

Morgan non si presenta dalla d'Urso. Lei lo asfalta in diretta : Questa settimana Morgan doveva essere ospite a “Live: non è la d’Urso" per raccontare come sta vivendo ora dopo lo sfratto, ma poche ora prima dalla diretta, a sorpresa, il cantante fa uscire un messaggio su Facebook in cui racconta che non ci sarà, spiegando per filo e per segno le sue motivazioni. Così, all’inizio della trasmissione, tutti si chiedono se davvero questo sia uno dei soliti colpi di testa di Morgan, o se veramente il cantante non ...

Alba Parietti fuori dalla tv? Cecchi Paone : “Format non adatti a Lei” : Alessandro Cecchi Paone su Alba Parietti: “Tv inadatta a personalità come la sua” Alessandro Cecchi Paone ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv in cui risponde alle domande dei lettori. E oggi uno di questi gli ha chiesto un parere sul fatto che Alba Parietti sia ormai da anni ‘parcheggiata’ in Tv come opinionista invece di condurre come ha fatto per tanto tempo, soprattutto negli anni ’80 e ’90. Una ...