Sul Mes spunta lo spettro delle maggioranze trasversali

(Di domenica 1 dicembre 2019) Gli artificieri del governo sono al lavoro per sminare la nuova mina sul percorso del Conte II: il Mes, il meccanismo di stabilità europeo, sarà il piatto del giorno al tavolo del vertice di maggioranza che, con ogni probabilità, si terrà nella serata di domenica. In quella sede si cercherà un punto di caduta tra chi ritiene che il testo della riforma europea non debba tornare in Parlamento e chi, invece, ritiene che un 'supplemento di indagine' sia necessario. Una richiesta esplicita di Luigi Di Maio, quest'ultima, e sul tema il Capo Politico del M5s sembra raccogliere moltepreoccupazioni manifestate dal leader della Lega Matteo Salvini. Andando con ordine: la riforma del Mes è stata esaminata dal parlamento lo scorso giugno e le Camere, in quella occasione, avevano approvato una risoluzione che prevedeva un nuovo voto in caso di modifiche al testo. Ora, alcune modifiche ...

CottarelliCPI : Se ne dicono tante sul #MES ma la cosa più assurda è che chi adesso critica l’accordo era al governo quando l’accor… - EnricoLetta : Italia, unico paese #UE in cui sul #MES il dibattito 1) è esploso dopo che la riforma è stata discussa in tutte le… - borghi_claudio : @massimogara @claudiocerasa Neanche da dire poi che l'oggetto del parere non era certo il mes ma l'agenda complessi… -