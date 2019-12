Il Mes non fa danni all' Italia | dice Renzi

agi

(Di domenica 1 dicembre 2019) "Questo accordo lo hanno fatto quando al governo c'erano loro...". Così Matteoa 'Non è l'arena' su La7 parlando del Mes e riferendosi a Salvini. "Non fa danno all'ma è un sistema che aiuta le banche più in difficoltà che sono quelle tedesche. Ci deve essere un pacchetto. Anche sulla fiscalità dovrebbero esserci le stesse regole", ha spiegato l'ex premier. E sullo scontro verificatosi in Parlamento: "È una schifezza. Ridicoli. Bisognerebbe togliere" ai protagonisti "tre mesi di stipendio". Per il leader diViva, inoltre, "glini sono un po' stufi di tutti questi vertici. Dobbiamo dare risposte".è tornato a spingere sulla necessità di sbloccare le infrastrutture. E sull'incontro di questa sera a palazzo Chigi l'ex premier osserva: "Siccome questo litigio è sul Mes e noi non abbiamo niente su cui ...

borghi_claudio : Mes: spinge al default. Il Governo non ha mandato a firmare, riconosca la funzione del Parlamento - borghi_claudio : Volete sapere chi sono i 'grandi editorialisti' asserviti all'UE? Basta aprire i giornali di oggi e fare l'elenco d… - borghi_claudio : Delrio: 'Il MES non si può ridiscutere' Delrio guardi, non so in che Parlamento lei sia stato fino ad ora ma per R… -