Rai 1 | debutto vincente per Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

The New Pope il nuovo teaser tRailer in vista del debutto a gennaio su Sky e HBO : The New Pope a gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv negli USA su HBO. Secondo teaser trailer Dopo un teaser trailer visionario e onirico, abbiamo nuove scene di The New Pope. La serie in 9 episodi interamente diretta da Paolo Sorrentino arriverà a gennaio su Sky Atlantic (azzardiamo un venerdì 3 o 10 gennaio) e in streaming su Now Tv. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta ...