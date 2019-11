Storia a lieto fine per Rocky e il suo compagno di vita | un senzatetto ricoverato per

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019)è un cucciolone di un anno e mezzo che si era dovuto separare forzatamente dal suodi, unche era statoper gravi problemi di salute ed era stato costretto a dare via il suo amato cane. I volontari di LNDC Catania e dell’associazione locale L’Altra Zampa si erano presi in carico questo dolce cagnolone, dandogli tutto l’affetto di cui aveva bisogno e cercando per lui una nuova casa, ma lui stava davvero cadendo in uno stato di depressione profonda per la mancanza dell’uomo con cui lui era abituato a vivere in simbiosi. Finalmente però la buona notizia: l’uomo è stato dimesso dall’ospedale, è finalmente in buona salute e ha avuto un alloggio e il reddito di cittadinanza. Grazie a questa nuova situazione, i volontari non hanno esitato un momento a far ricongiungere questa che era a tutti gli effetti una famiglia e la gioia die del suo “papà” ...

