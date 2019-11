Chi decide cos' è un partito? La politica o la magistratura? | Renzi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Chioggi che cosa è un? Lao la? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana”. Con un post su Facebook, con al centro l’inchiesta sulla fondazione Open, Matteotorna all’attacco della. Per la seconda volta in poche ore. “Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”, continua l’ex premier nel suo post.Il leader di Italia Viva poi incalza e fa un riferimento alle perquisizioni disposte il 26 novembre dalla, in varie città d’Italia: “Perquisire a casa e in azienda, all’alba, persone non indagate che hanno dato lecitamente contributi alla fondazione Open è un atto senza precedenti ...

matteorenzi : Noi abbiamo seguito le regole delle fondazioni. I due giudici fiorentini dicono che #Open era un partito (!). Chi d… - matteosalvinimi : #Salvini su #Mes: si crea organismo privato che decide chi può avere soldi. Il timore è che soldi di italiani vadan… - matteosalvinimi : #Salvini: per chi se lo fosse perso oggi Renzi si è trasformato in Presidente della Repubblica: in un'intervista ha… -