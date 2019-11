Venezia | Brugnaro | ' per richieste rimborso procedure solo online' 2

Venezia : Brugnaro - 'per richieste rimborso procedure solo online' (3) : (Adnkronos) - In questa fase la struttura commissariale ha già iniziato la formazione del personale che supporterà cittadini e imprese, mentre numerose associazioni di categoria hanno aderito a un protocollo operativo accettando di fornire risorse e strutture: tra queste Unioncamere del Veneto, assi

Venezia : Brugnaro - ‘grazie ai giovani che si sono rimboccati le maniche per ripulire la città’ (2) : (Adnkronos) – Con riferimento al Mose, il sindaco ha poi sottolineato come sia essenziale che d’ora in poi la Città venga informata dello stato di avanzamento dei lavori, “che vengano completate le opere complementari, come i marginamenti delle isole, ed effettuata una costante manutenzione anche delle opere minori”.Dopo aver raccontato della situazione constatata a Pellestrina e nelle altre isole della Laguna, ...

Venezia : Brugnaro - ‘grazie ai giovani che si sono rimboccati le maniche per ripulire la città’ : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto oggi in Consiglio comunale, per parlare delle acque alte eccezionali dei giorni scorsi. Il primo cittadino ha aperto il suo discorso “ringraziando tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per fronteggiare l’emergenza: la Protezione civile, le Forze dell’ordine, la Polizia locale ‘ soprattutto la pattuglia che ha ...

Acqua alta a Venezia - domenica nuovo picco : 160 cm. Brugnaro : «Sarà dura». Mutui sospesi per un anno : Il sindaco di Venezia nominato commissario straordinario all’emergenza: «Nei prossimi giorni ci doteremo di una cabina di regia». Il Patriarcato sospende le messe in Basilica

Venezia - Brugnaro commissario per l’emergenza. Borrelli : “Dovrà redigere piano interventi” : Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato di aver firmato l’ordinanza con la quale ha formalizzato la nomina del sindaco Luigi Brugnaro a commissario delegato per la gestione dell’emergenza maltempo. “L’ordinanza prevede oltre alla nomina del commissario” anche il compito “di redigere un piano di interventi – ha sottolineato Borrelli -. In questa fase sono stati stanziati 20 milioni ...

Venezia - mutui sospesi per un anno - sindaco Brugnaro commissario straordinario : È stata firmata l'ordinanza di Protezione Civile per l'utilizzo dei primi 20 milioni stanziati dal Governo per fare fronte all'emergenza acqua alta a Venezia. In particolare, il...

Venezia : stop mutui - Brugnaro commissario : 13.25 Sospensione dei mutui per un anno, 20 milioni per il primo ristoro dei danni e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nominato commissario straordinario. Sono le misure principali contenute nell' ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in seguito all'emergenza per l'acqua alta a Venezia. L'ordinanza prevederebbe un primo rimborso di 5 mila euro per i privati e di 20 mila per le aziende,secondo lo schema indicato ...

Venezia - domenica acqua a 160 centimetri. Ordinanza Protezione civile : “Rimborsi e stop a mutui per un anno. Brugnaro commissario” : Torna l’acqua alta a Venezia dopo il picco di martedì. Per le 12:30 di domenica è annunciata una massima di 160 centimetri. Il Centro maree del Comune segnala inoltre per le 3.00 di questa notte una marea di 130 centimetri. Da lunedì si passerà a una massima di 105 centimetri nella notte per poi veder scemare il fenomeno. Sabato mattina la marea ha toccato alle 11.25 una massima di 97 centimetri. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ...

Alta marea a Venezia - il Sindaco Brugnaro : “Un miliardo di danni - serve subito il Mose” : Per il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro i danni dell’innalzamento delle maree degli ultimi giorni in città sia aggirano già “attorno al miliardo di euro” e quando tutto si ‘asciugherà’, allora “si potranno capire con precisione i danni arrecati dall’acqua salsa alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico”. In una intervista al Messaggero, Brugnaro aggiunge anche ...