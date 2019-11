Il trailer del Pinocchio di Matteo Garrone

«Pinocchio» : il trailer del nuovo (attesissimo) film di Matteo Garrone : Pinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarronePinocchio di Matteo GarroneMatteo Garrone, di licenze poetiche rispetto al capolavoro di Carlo Collodi, sembra essersene ...

Hunters - il primo trailer della serie con Al Pacino - nel 2020 su Amazon Prime Video : Hunters, il primo trailer della serie sui cacciatori di nazisti di Amazon Prime Video con Al Pacino Amazon Prime Video sta per diventare un’esperta in nazisti, e se in The Man in The High Castle il nazismo ha trionfato nella seconda guerra mondiale, nella nuova serie Hunters i nazisti se la vedranno con un gruppo di cacciatori che vuole ucciderli. Hunters è la nuova serie di Amazon Prime Video prodotta da Jordan Peele e che vede nel cast ...

The Expanse - il trailer della quarta stagione di Amazon. Avenue 5 trailer della nuova comedy HBO : The Expanse trailer della quarta stagione la prima realizzata da Amazon Prime Video The Expanse riparte. In tutti i sensi. Dopo la cancellazione di Syfy, le trattative per il salvataggio da parte di Amazon complicate dal fatto che i diritti internazionali erano di Netlflix (ora la serie è tutta su Prime Video), The Expanse dal 13 dicembre potrà mostrare tutta la sua voglia di ripartire con Amazon. Qui le altre notizie del giorno sulle serie ...

The Expanse - ecco il trailer della quarta stagione : https://www.youtube.com/watch?v=TFdzpVt5rbk The Expanse è morto, lunga vita a The Expanse: sono passati solo alcuni mesi da quando il canale americano Syfy ha deciso di cancellare la serie fantascientifica tratta dalla saga di romanzi di James SA Corey ma i fan hanno avuto una rinnovata speranza da quando Amazon Prime Video, che aveva acquisito i diritti di distribuzione delle prime tre stagioni nel mondo, ha deciso di continuare la produzione ...

The Witcher - il trailer - le immagini e la data di uscita della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Nuove immagini, numero di puntate e la data di uscita per The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. The Witcher Henry Cavill La nuova serie targata Netflix, composta da 8 puntate e ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, arriva in streaming il 20 dicembre del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher, il trailer Durante il San Diego ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con la data della messa in onda : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1 È stata rivelato da pochissime ore il trailer promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero ...

Madagascar 2 via dall’isola : trailer - trama e curiosità del film d’animazione in tv : Nuovo passaggio televisivo per il lungometraggio animato del 2008 Madagascar 2 – Via dall’isola, seguito del primo, fortunatissimo capitolo che raccontava le avventure strampalate di Alex, Marty, Melman e ovviamente Gloria. Diretto da Eric Darnell e Tom McGrath, anche Madagascar 2 è ovviamente una produzione DreamWorks e tornano – ognuno nel suo ruolo – anche Ale e Franz, reduci dal doppiaggio del primo film. Madagascar 2 ...

Sindel arriva in Mortal Kombat 11 - il trailer segna il ritorno della regina : Le battaglie di Mortal Kombat 11 non sono ancora finite. Disponibile ormai da alcuni mesi - era aprile quando è sbarcato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC -, il picchiaduro più brutale e sanguinolento dell'attuale generazione si prepara infatti a combattere ancora schierando nelle sue arene un nuovo combattente. Per altro già piuttosto noto allo zoccolo duro di appassionati. Si tratta di Sindel, che per l'occasione esibisce combo ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 mostra il ritorno di Sindel : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11, che mostra il ritorno regale di una combattente klassica: Sindel. In quanto precedente Regina di Edenia e madre della Principessa Kitana, Sindel è stata costretta a tradire il suo popolo e a sposare Shao Kahn quando il malvagio imperatore del Regno Esterno le ha usurpato il trono. Ora è la Regina del Regno Esterno e combatte ...

L’immortale - ecco il trailer del film tratto da Gomorra : https://www.youtube.com/watch?v=mNz2Y0RHZBc “Non ho paura di morire perché sono morto già“, così dice il personaggio di Ciro Di Marzio nel primo trailer diffuso relativamente a L’immortale, il film tratto dall’acclamata serie Sky Gomorra, a sua volta adattamento apprezzato in tutto il mondo del romanzo-inchiesta di Roberto Saviano. A interpretare lo scagnozzo della Camorra è sempre l’attore Marco D’Amore, ...

Gomorra - il trailer de L’Immortale mostra Ciro vivo. Salto dello squalo in vista? : Gomorra 5: Ciro è Vivo a svelarlo il trailer de L’Immortale il film che non sarà un prequel Doveva essere un film sulle origini di Ciro Di Marzio il personaggio interpretato da Marco D’Amore, un omaggio dopo la morte nella terza stagione, una morte che ha condizionato, influenzato tutta la quarta stagione di Gomorra. Invece Ciro è Immortale e ne L’Immortale al cinema il 5 dicembre tutto sarà ancora più chiaro. Le prime ...

Sonic - il nuovo trailer del film rimaneggiato dopo le critiche : https://www.youtube.com/watch?v=uqEbjPKJc6k Tanto tuonò il web che la casa cinematografica corse ai ripari: così si può riassumere la travagliata vicenda del film tratto dal videogioco Sonic. Il personaggio della famosa saga videoludica della Sega, già adattato in passato in diverse serie animate, è al centro di una nuova versione cinematografica che la Paramount ha lanciato la scorsa primavera. Ma le prime immagini circolate in rete e ...