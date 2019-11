L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha ricevuto una busta con un proiettile | la sua

Antonio Conte - “L’allenatore dell’Inter ha ricevuto una busta con un proiettile” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto una lettera anonima Contenente minacce e un proiettile. A dare la notizia è il Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale ha denunciato subito tutto alle forze dell’ordine. Da un primo esame della lettera e del Contenuto, sembrerebbe trattarsi del gesto di un mitomane: ecco perché è stato attivato un livello di sorveglianza “blando” con ...

Paura per Conte - minacce e proiettile per L’allenatore dell’Inter : Paura nelle ultime ore per l’allenatore dell’Inter Antonio Conte, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sera’ è stata resa necessaria la vigilanza delle forze dell’ordine dopo la lettera anonima con minacce e proiettile. L’allenatore ha subito presentato denuncia contro ignoti anche l’Inter è stata messa al corrente delle vicende e le forze dell’ordine hanno già analizzato il Contenuto ...

Antonio Conte - “L’allenatore dell’Inter ha ricevuto una busta contenente un proiettile” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto una lettera anonima Contenente minacce e un proiettile. A dare la notizia è il Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale ha denunciato subito tutto alle forze dell’ordine. Da un primo esame della lettera e del Contenuto, sembrerebbe trattarsi del gesto di un mitomane: ecco perché è stato attivato un livello di sorveglianza “blando” con ...

Antonio Conte - “L’allenatore dell’Inter ha ricevuto una busta contenente un proiettile e una lettera svariate minacce” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto una lettera anonima Contenente minacce e un proiettile. A dare la notizia è il Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale ha denunciato subito tutto alle forze dell’ordine. Da un primo esame della lettera e del Contenuto, sembrerebbe trattarsi del gesto di un mitomane: ecco perché è stato attivato un livello di sorveglianza “blando” con ...

Paura per Conte - minacce di morte e un proiettile per posta : disposta la vigilanza per L’allenatore dell’Inter : L’allenatore nerazzurro ha presentato denuncia contro ignoti, mettendo al corrente la società di questo spiacevole episodio Paura e apprensione per Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter infatti è minacciato in forma anonima con una lettera e un proiettile spedite presso la sua abitazione. LaPresse/Marco Alpozzi Un episodio davvero spiacevole, reso noto dal Corriere della Sera, che ha spinto le autorità a disporre una ...