Giulia Cavaglià e Sole | l’ex Manuel senza filtri | “Cercava questo” | e spunta un audio

Giulia Cavaglià e Francesco Sole - bufera sull’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato. L’accusa è pesantissima : La storia d’amore tra lo scrittore Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue nel migliore dei modi. Il rapporto tra i due si sta consolidando sempre più. A dare la benedizione è stata anche una persona speciale: l’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia: “Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato. Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, ...

Giulia Cavaglià fidanzata durante Uomini e Donne? Parla Francesco Sole : Uomini e Donne: Francesco Sole fa chiarezza sul rapporto con Giulia Cavaglià Giulia Cavaglià, secondo le recenti segnalazioni dei fan di Uomini e Donne, avrebbe iniziato il suo percorso al Trono Classico avendo già un compagno al di fuori del contesto televisivo. Il motivo di tale sospetto nasce dalle parole dette da Francesco Sole durante l’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me. Lo scrittore ha raccontato di aver ...

Giulia Cavaglià ha frequentato Sole durante il Trono? Francesco spiega : Giulia Cavaglià ha frequentato Sole durante il Trono di Uomini e Donne? Francesco si spiega dopo le parole rilasciate a Vieni da Me su Rai 1 Francesco Sole, pochi giorni fa, senza volerlo ha creato un caso attorno alla sua neonata love story con Giulia Cavaglià. A scatenare le polemiche alcune sue dichiarazioni rilasciate a […] L'articolo Giulia Cavaglià ha frequentato Sole durante il Trono? Francesco spiega proviene da Gossip e Tv.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme - la reazione di Raffaella Mennoia : Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, arriva la reazione di Raffaella Mennoia Da un po’ di giorni Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono usciti definitivamente allo scoperto. I due fanno coppia e di recente lo scrittore è stato anche ospite su Rai 1, a Vieni da Me, raccontando come è nata la love story. Intanto, […] L'articolo Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, la reazione di Raffaella Mennoia proviene da Gossip e Tv.

Francesco Sole a Vieni da me su Giulia Cavaglia : "L'ho corteggiata da subito ma all'inizio mi ha fatto penare" (VIDEO) : Sempre più uniti, sempre più complici. Francesco Sole e Giulia Cavaglia portano avanti la loro storia d'amore a gonfie vele ed oggi a Vieni da me la celebre webstar è stato ospitato per raccontarsi e aprire il suo cuore al pubblico che lo conosce già tramite i suoi video e i suoi lavori scritti ma anche a chi non lo conosce o chi storce il naso su di lui.Francesco e Giulia fanno coppia da pochi mesi, lei ex tronista di Uomini e Donne si è saputa ...

FRANCESCO SOLE/ Piange per Giulia Cavaglià "Ero single da due anni e.." - Vieni da me - : FRANCESCO SOLE a Vieni da me Piange per Giulia Cavaglià. Lo scrittore si commuove per l'ex tronista di Uomini e Donne e presenta il nuovo libro "Per te".

Francesco Sole su Rai 1 : i retroscena della storia con Giulia Cavaglià : Francesco Sole su Rai 1 racconta la storia d’amore vissuta con Giulia Cavaglià. Il retroscena su come si sono conosciuti: “L’ho vista in tv e il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino” Francesco Sole, al secolo Gabriele Dotti, ha fatto tappa a Vieni da Me, il salotto pomeridiano di Rai 1. Innanzi a […] L'articolo Francesco Sole su Rai 1: i retroscena della storia con Giulia Cavaglià proviene da Gossip e Tv.

Vieni da me : Francesco Sole riceve una sorpresa da Giulia Cavaglià : Francesco Sole emozionato a Vieni da me: la sorpresa di Giulia Cavaglià Francesco Sole è stato ospite su Rai 1 di Caterina Balivo a Vieni da me. Lo scrittore è stato uno dei protagonisti del programma per presentare il suo nuovo libro in uscita, Per te, ma mai si sarebbe aspettato di ricevere una sorpresa in diretta da Giulia Cavaglià, sua attuale fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto recapitare un video messaggio al suo ...

Uomini e Donne gossip - Giulia Cavaglià in love : il gesto di Francesco Sole : Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià sempre più in love con Francesco Sole: lui le dedica uno dei suoi capolavori Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, finita poi malaccio, Giulia Cavaglià ha trovato l’amore. E che amore! L’ex tronista infatti si è fidanzata con Francesco Sole, lo scrittore divenuto famoso grazie alle sue frasi e […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià in love: il gesto di Francesco Sole ...

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono ufficialmente una coppia : Francesco Sole ha finalmente conquistato il cuore di Giulia Cavaglià. Dopo i primi rumors che volevano i due felicemente fidanzati, infatti, era arrivata la smentita di Sole, che aveva spiegato quale fosse la situazione nella realtà. Da qualche tempo i due giovani si mostrano spesso insieme in atteggiamenti intimi e complici e questo ha fatto nascere la convinzione che tra loro potesse esserci del tenero. Dopo la delusione amorosa con Manuel ...

Francesco Sole e Cavaglià - Giulia Salemi sorprende : le parole su Monte : Francesco Sole e Cavaglià, ora sono una coppia. Arriva il commento di Giulia Salemi che con gran sorpresa tira in ballo Monte: “… spero che a voi vada meglio” Ora non ci sono più dubbi: Francesco Sole e Giulià Cavaglià sono una coppia a tutti gli effetti. Che i due giovani fossero assai intimi lo […] L'articolo Francesco Sole e Cavaglià, Giulia Salemi sorprende: le parole su Monte proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Francesco Sole : "Io e Giulia Cavaglià non stiamo insieme - ma gliel'ho chiesto" : Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme? Un interrogativo che sta tormentando i seguaci più affezionati delle trasmissioni di Maria De Filippi, di cui i due giovani sono stati protagonisti. L'ex conduttore di Tu sì que vales e la tronista di Uomini e Donne figurano spesso insieme sui social. Quello che inizialmente sembrava solo un rapporto lavorativo, pare ormai a tutti un legame che va oltre la loro professione.Dopo aver letto i ...

Francesco Sole e Giulia Cavaglià non sono una coppia : Da diversi giorni gli amanti del gossip si erano affezionati alla coppia formata da Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Tutti gli indizi sembravano convergere sulla nascita di una nuova coppia. Giovani, belli e innamorati, i due avevano disseminato Instagram di spunti che lasciavano intendere la nascita di un amore ma la realtà è un'altra. A svelare la verità è Francesco Sole, che ha voluto “mettere i puntini sulle i” per specificare cosa stia ...

Francesco Sole smentisce di essere fidanzato con Giulia Cavaglià - ex tronista di U&D : Il gossip relativo a Francesco Sole e Giulia Cavaglià (ex tronista di Uomini e Donne) si è fatto particolarmente insistente negli ultimi giorni, scatenando la curiosità dei fan dei due popolari personaggi. Entrambi si sono mostrati insieme in diversi video e scatti pubblicati sui social network, non rinunciando a manifestare un affetto reciproco con dolci parole, abbracci e tenerezze. Un bacio appassionato in occasione di un karaoke insieme a ...