Medico muore durante il turno di notte | aveva 28 anni

Muore soffocato a 24 anni. Il Medico gli aveva negato il soccorso : “Io ti sento respirare bene” : Aitor, un ragazzo spagnolo di 24 anni, è morto nel gennaio 2018 per arresto cardiocircolatorio. Poco prima la mamma aveva chiesto aiuto al numero d'emergenza sanitaria 112 ma l'operatore all'altro capo del telefono aveva negato l'invio dell'ambulanza: "Signora, suo figlio non ha nulla, respira perfettamente".Continua a leggere

Donna muore dopo il parto : il Medico le aveva strappato l’utero per errore : Una Donna è morta durante il parto in Russia, a Nizhneserginskaya, per un errore del medico che le ha strappato di forza l'utero nel tentativo di estrarre la placenta. Il dolore causato, insieme alla massiccia perdita di sangue, è stato talmente forte da uccidere la Donna. Ora il medico è finito sotto accusa.Continua a leggere

Medico sbaglia e “strappa per sbaglio” l’utero alla partoriente : 22enne muore per il dolore dopo il parto : È morta a 22 anni dopo aver dato alla luce la sua bambina a causa di un errore del Medico che stava seguendo il suo parto. Mentre stava cercando di estrarre la placenta, il dottore ha letteralmente strappato via dal corpo della donna tutto l’utero, causandole un dolore atroce che l’ha uccisa. È quanto successo in Russia a Alisa Tepikina, come riferisce il Daily Mail: a seguire il parto c’era un Medico 27enne ora finito sotto ...

Veneto : si spaccia per Medico - ma la paziente muore. Non si era mai laureato : Massimo Rossi, 37enne Veneto, non ha mai conseguito la laurea in medicina ma a lungo ha visitato pazienti e prescritto farmaci, fino a quando una donna ha perso la vita. Rinviato a giudizio, ha fatto perdere le sue tracce fornendo un indirizzo falso e non nominando neppure un avvocato difensore.Continua a leggere

Dolori a braccio e ascella - per il Medico è artrite : 54enne di Sassari muore per tumore al seno : La donna era stata colpita da un tumore al seno che, non curato, l'ha uccisa all'età di 54 anni. Secondo l'accusa il medico di famiglia non avrebbe riconosciuto i segnali del tumore e l'avrebbe curata a lungo per una artrite nonostante i disturbi della signora aumentavano. Ora è accusato di omicidio colposo.Continua a leggere

Testimone di Geova rifiuta la trasfusione e muore. Il Medico : "Sono basito - poteva salvarsi" : Succede a Caserta. “Sono 30 anni che faccio il chirurgo ed è la prima volta che rimango impotente contro una decisione drastica di una mia paziente che per motivi religiosi rifiuta le cure e muore”. Commenta così al telefono con l’Adnkronos, il primario del reparto chirurgia dell’ospedale civile di Piedimonte Matese (Caserta), Gianfausto Iarrobino, dopo che venerdì sera, una donna di 65 anni, ...

Tragico incidente in moto : 27enne muore sul colpo. Stava per diventare Medico : Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un ragazzo di origini polacche di 27 anni, Krystian Hojszyk è morto domenica mattina verso le 5. Le sue generalità sono state diffuse successivamente a quelle di Christian Franciosi, l’altro giovane di vent’anni deceduto nello schianto. Krystian si era laureato lo scorso ottobre in Medicina e chirurgia con 110 e lode: a novembre avrebbe dovuto iniziare un corso di specializzazione in ...