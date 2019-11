Il blitz antidroga dei carabinieri

Perugia - blitz antidroga : 150 arresti : 8.00 Maxi-operazione antidroga dei Carabinieri di Perugia in collaborazione con organismi di polizia nazionali e internazionali. Arrestate oltre 150 persone e sequestrati quintali di sostanze stupefacenti per un valore di decine di milioni di euro. Con l'operazione i militari hanno smantellato "un'inedita e insospettabile organizzazione" di trafficanti internazionali di droga. Prevista in mattinata una conferenza stampa presso la sala stampa ...