Volkswagen - Quattro dirigenti indagati per i bonus ai sindacalisti

Fonte : quattroruote

(Di martedì 12 novembre 2019) Dopo la vicenda dei compensi indebiti della Nissan, che ha colpito Carlos Ghosn prima e Hiroto Saikawa dopo, nel mirino della magistratura finiscono alcune figure apicali della. La procura di Braunschweig ha, in particolare, depositato una denuncia contro un manager della Casa tedesca, un ex dirigente e due ex membri del consiglio di gestione per presunti emolumenti extra concessi ad alcuni rappresentanti del consiglio di fabbrica.Abuso di fiducia e danno all'azienda. Lepersone denunciate, per ora non identificate dalle autorità giudiziarie, sono accusate di aver violato gli obblighi fiduciari contratti con l'azienda, gonfiando i compensi di alcuni membri del consiglio di fabbrica. Quest'ultimo, nel modello tedesco della co-gestione, rappresenta il massimo organo sindacale all'interno delle aziende di maggiori dimensioni. Secondo la procura, tra il 2011 e il 2016 dei ...

