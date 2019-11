Una Vita - spoiler : Flora sul Punto di essere molestata dal pugile Jordi : Attimi di vera paura in arrivo per una protagonista della soap opera spagnola Una Vita, nei nuovi appuntamenti italiani. Dalle anticipazioni si evince che Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) dopo essere stata abbandonata da Pena Cervera poiché si trasferirà in Africa per mettersi alla ricerca di un tesoro, scamperà al peggio. La giovane pasticciera durante una delle solite giornate di lavoro, rischierà di essere molestata da un uomo chiamato Jordi ...

Punto da una razza in Costa Rica - gravissimo un 12enne genovese : Per permettere al ragazzino di tornare in Italia, l'ambasciata italiana in Costa Rica ha messo in moto la macchina dei soccorsi, richiedendo un volo umanitario

Parma - il Punto sugli infortunati : Laurini verso l'ok - per Inglese e Karamoh servirà tempo : La sosta arriva nel momento giusto il Parma. La squadra emiliana arriva allo stop della Serie A forte di risultati importanti, nonostante i tanti infortuni che hanno flagellato la rosa di D’Aversa. La vittoria per 2-0 sulla Roma ha lanciato i ducali all’ottavo posto in classifica a meno 5 punti dalla zona Europa League. Un pieno di entusiasmo che ha definitivamente cancellato lo stop con il Verona e dato seguito alla buona prestazione con ...

Ilva - il cantiere Taranto è fermo. Conte non riesce a mettere a Punto una controproposta per Mittal : Il cantiere Taranto, per citare la roboante espressione usata da Giuseppe Conte nella conferenza stampa a villa Pamphilj accanto a Angela Merkel, è fermo. Dall’ultimatum di 48 ore lanciato a Mittal sul futuro dello stabilimento ex Ilva sono passati quattro giorni. Non c’è un incontro fissato a palazzo Chigi con i vertici del colosso dell’acciaio, i 5 stelle continuano a dire no allo scudo penale, cioè ...

ATP Finals 2019 - Stefanos Tsitsipas : “Una delle vittorie più importanti della mia vita - ho dato tutto fino all’ultimo Punto” : Grazie ad una partita di altissimo livello Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Daniil Medvedev nel primo incontro del Gruppo Agassi delle ATP Finals 2019 di tennis. La testa di serie numero 6 ha avuto la meglio del russo in due set, con il punteggio di 7-6 6-4, iniziando con il piede giusto il suo percorso nel torneo conclusivo della stagione, che si disputa alla O2 Arena di Londra. Il match del pomeriggio (questa sera tocca a Rafa Nadal e Alexander ...

Marsch : “Un Punto contro una super-squadra - possiamo ancora passare il turno” : Un punto contro una “super-squadra” con “super-giocatori”. Marsch è soddisfatto per il pareggio contro il Napoli, perché “il Salisburgo è ancora vivo”. Il tecnico degli austriaci è ottimista: “Siamo venuti al San Paolo per vincere. Ne usciamo con un punto ma siamo ancora vivi. Pensiamo ancora di poterci qualificare. Il Napoli ha giocato meglio stasera che a Salisburgo, stavolta siamo stati fortunati. Non ...

Paloschi : “Abbiamo staccato un Punto importante ad una squadra forte” : Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche Alberto Paloschi, attaccante della Spal: “Ho dato tutto me stesso e abbiamo staccato un punto importante ad una squadra forte. Contro queste grandi squadre bisogna fare una gara di sacrificio, per sopperire alla loro qualità bisogna usare la corsa. Penso che ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite, io cerco di mettere in difficoltà il mister. Mi alleno al massimo, do il 100% ma le decisioni ...

Una Vita anticipazioni - Celia sul Punto di morire : allarme ad Acacias : anticipazioni Una Vita, Celia contrae una malattia mortale: allarme ad Acacias Grave allarme ad Acacias dopo che Celia contrae una malattia, durante le prossime puntate italiane di Una Vita. La moglie di Felipe, infatti, contrae un virus contagioso mentre si prende cura delle vittime devastate dall’alluvione di El Hoyo. La donna scopre di essere gravemente […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Celia sul punto di morire: allarme ad Acacias ...

Mario Cipollini - la moglie dell’ex campione di ciclismo : “Mi puntò una pistola carica alla testa durante una lite” : “Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica“. A rivelarlo è Sabrina Landucci, la ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini nel corso della sua deposizione nel processo che vede l’atleta imputato con l’accusa di maltrattamenti e minacce contro la donna. L’episodio si è verificato prima del 2012 quando Sabrina Landucci e Mario Cipollini erano ancora ...

