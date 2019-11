Ospedale Castelli | a fine anno 200 posti letto e 40mila accessi

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma – “Nel giro di dieci mesi dall’apertura abbiamo superato i 200attivi, abbiamo avuto un incremento notevole della complessità dei casi trattati chirurgicamente e un incremento dei pazienti che afferiscono al Pronto soccorso. I dati ci dicono che aavremo superato i 40 mila”. Parte da questi numeri Narciso Mostarda, direttore generale della Asl Roma 6, per raccontare alla Dire il successo dell’dei. Questa struttura, inaugurata il 18 dicembre 2018, “nasce da un’intuizione straordinaria dei sindaci dei tre comuni Albano, Ariccia e Genzano che avrebbero rinunciato volentieri all’piccolo di prossimità per realizzarne uno più grande, più dotato e avanzato. Un disegno- continua Mostarda- che ha avuto bisogno di parecchio tempo per essere realizzato”. Infatti, l’dei ...

