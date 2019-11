Inter | Marotta esce allo scoperto | la sua risposta allo sfogo di Conte

Inter - Marotta avrebbe detto sì a Conte : 3 rinforzi - possibile arrivo di Matic in mediana : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato a gennaio. Nel mese di ottobre sono stati evidenziati i limiti ancora presenti nella rosa nerazzurra. Sono bastati gli infortuni di Stefano Sensi, Matìas Vecino, Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez per rendere la coperta corta ed evidenziare problemi nella sostituzione dei giocatori citati. Con le rotazioni limitate e la squadra impegnata in Italia ed Europa, ...

Inter - Bruno Longhi : 'Marotta mi ha detto che non poteva tenere Icardi' : La sconfitta subita ieri contro il Borussia Dortmund ha fatto rumore in casa Inter. Ai nerazzurri ora serve un'impresa per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League visto che bisogna battere sia lo Slavia Praga, sia il Barcellona, sperando che i blaugrana battano i tedeschi nello scontro diretto. Nel post partita non sono mancate le polemiche, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha rilasciato pesanti dichiarazioni ...

Calciomercato Inter - la lista di Marotta è fatta - ci sono due nomi da urlo : Un Calciomercato scoppiettante quello che sta cercando di preparare l’Inter per la prossima sessione di gennaio. I nerazzurri voglio cercare di colmare il gap con la rosa della Juventus e hanno bisogno di un grosso nome per l’attacco e uno per il centrocampo. Il direttore generale dell’Inter è già da tempo in azione per un altro forte centravanti e sembra che in queste ore si possa cercare di osare con “Il Matador” Edison Cavani. L’ago ...

Inter - Marotta starebbe preparando l'assalto a Castrovilli : L'Inter sarà una delle grande protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di almeno un rinforzo in mezzo al campo dato che, a causa dei problemi fisici accusati in queste settimane da Matìas Vecino e Stefano Sensi, ci si è resi conto che la coperta è corta in quel reparto. Il club nerazzurro, però, starebbe già studiando la strategia da attuare la prossima estate. L'amministratore delegato, Giuseppe ...

Inter - Marotta fa chiarezza : “Lautaro-Barcellona? Invenzione dei media. Noi società forte - non vendiamo top player” : Marotta fa chiarezza sull’Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: l’ad nerazzurro smentisce le voci di mercato e sottolinea la forza dell’Inter “A noi Interessa vincere, e vincere significa dare il massimo delle nostre possibilità tenendo sempre l’asticella molto alta. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che prevede una crescita graduale ed è quello che vogliamo portare avanti“. Con queste parole ...

Marotta : “Ci Interessa vincere tenendo sempre l’asticella molto alta” : Il direttore sportivo dell’Inter, Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del match contro il Bologna. Lo scudetto è davvero un aspetto mediatico, come dice Conte? “A noi interessa vincere, e vincere vuol dire dare il massimo delle nostre possibilità tenendo sempre l’asticella molto alta. Abbiamo ribadito più volte che abbiamo iniziato un nuovo ciclo che prevede una crescita graduale che noi vogliamo ...

Inter - Marotta su Mauro Icardi : 'La cessione era già stata decisa prima del mio arrivo' : Uno dei grandi tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non voleva lasciare l'Inter, arrivando a rifiutare offerte molto importanti e ricche arrivate da vari top club europei, su tutti il Monaco, l'Arsenal, la Roma e il Napoli. Alla fine, però, capendo di non avere spazio ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain proprio l'ultimo giorno di ...

Marotta : «De Laurentiis è da capire - sull’episodio ho letto Interpretazioni contrastanti» : L’ad dell’Inter Beppe Marotta, nel corso della cerimonia per il premio “Oreste Granillo”, ha parlato di tutto, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ma soprattuto dei casi arbitrali che tengono banco in questi giorni in Italia «Sulla necessità del var non ho dubbi» Ha detto, precisando però che «bisogna utilizzarlo al meglio per ridurre gli errori arbitrali sino ad un paio per partita. Al momento, su dieci sviste ...

Inter – Marotta guarda al futuro e rassicura : “mercato? Saremo pronti a cogliere le opportunità” : Marotta sicuro sul futuro dell’Inter: l’ad nerazzurro ha le idee chiarissime L’Inter è attualmente in campo contro il Brescia per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, prima del match, Beppe Marotta ha aperto una parentesi sulle ambizioni del club e le mosse che lo aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutto, o molto, sembra girare attorno al mercato di gennaio: “noi valutiamo e vedremo ...

Brescia-Inter - Marotta annuncia innesti sul mercato per gennaio : “La preoccupazione di Antonio Conte e’ giusta e legittima ed e’ condivisa da tutti noi”. Sono le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima del match contro il Brescia ha annunciato innesti per gennaio. “Quest’anno e’ iniziato un nuovo ciclo, che deve avere un percorso graduale di crescita per arrivare poi ad obiettivi sicuramente piu’ ...

Inter - Marotta guarda al mercato dei parametri zero : tra gli obiettivi ci sarebbe Meunier : L'Inter potrà essere sicuramente la protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio il club nerazzurro apporrà dei correttivi alla rosa seguendo le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, stando attenti alle opportunità che il mercato darà, come ammesso ieri dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, però, sta già guardando anche alla prossima estate visto che da sempre è attento al mercato ...

Calciomercato Inter – No dal Tottenham per Vertonghen : Marotta studia il colpo a parametro zero per l’estate : Il Tottenham dice no all’Inter per Jan Vertonghen: il difensore belga è in scadenza in estate e i nerazzurri proveranno il colpo a parametro zero L’Inter pensa a come rinforzare la difesa. Il 3-5-2 adottato da Antonio Conte presuppone 3 centrali di livello, ma per giocare 3 competizioni da protagonista la squadra nerazzurra ha bisogno di almeno altri due ricambi di livello. Attualmente Skriniar e De Virj sono delle sicurezze, ...

Inter – Marotta ci crede : “ecco cosa ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi” : Marotta soddisfatto dopo l’approvazione del bilancio dell’Inter: le parole dell’ad nerazzurro Approvato il bilancio dell’Inter: nonostante il conto ancora in rosso la società nerazzurro ha fatto progressi da gigante, regalando soddisfazioni al suo presidente Zhang, e all’ad Interista. Claudio Grassi/LaPresse “La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro Internazionale come Antonio ...

Inter - Conte avrebbe incontrato Marotta - Zanetti e Ausilio per chiedere rinforzi : Il passo falso contro il Parma di sabato ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter. Un pareggio Interno per 2-2 allo stadio Meazza che non è stato preso bene in particolar modo dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che nel post partita non si è detto sereno visti i troppi impegni ravvicinati e i tanti infortuni che stanno colpendo la rosa in questo periodo (su tutti quelli di Sanchez, Sensi e D'Ambrosio). Amaro in bocca reso tale soprattutto, ...