Buon compleanno Alain Delon | Marco Balestri | Sandro Mazzola…

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019)…Paolo Taviani, Giovanna Taviani, Stefano Passigli, Maria Rizzotti, Salvatore Cascio, Simone Sancioni, Kevin Giovesi… Oggi 8 novembre compiono gli anni: Silvana Abruzzese Lattman, scrittrice; Silvio Briard, ex calciatore; Gian Piero Bona, scrittore, poeta; Giuseppe Matassoni, ex calciatore, allenatore; Salvatore Frasca, politico; Antonio Mercurio, antropologo; Antonio Pellis, ex calciatore; Paolo Taviani, regista; Bruno Franceschina, ex calciatore; Goffredo Matassi, attore, doppiatore; Giorgio Canestri, politico;, attore, regista, produttore; Stefano Passigli, politico; Bernardo Rogora, ex calciatore; Villi Bossi, scultore; Gaetano Pesce, scultore, designer, architetto; Patrizia de Clara, attrice; Enrico Lechner, ex slittinista; Carlo Alberto Tregua, giornalista; Luigi Paleari, ex calciatore; Marija Pirjievec, ...

CagliariCalcio : ???? GIGI #RIVA ???? Il più grande di tutti. The one and only. THE #GOAT ?? Buon compleanno, #RombodiTuono! #RIVA75… - Totti : Stai crescendo in fretta!! Buon compleanno amore mio ?????? - juventusfc : Buon compleanno a Sergey Alejnikov! ?? -