Le smart TV Samsung più datate perderanno Netflix da dicembre | ma le soluzioni non mancano

Prima mossa pre Black Friday 2019 per Samsung : in regalo Galaxy Buds con 8 smartphone : Arrivano le prime mosse ufficiali da parte di Samsung in vista del Black Friday 2019, considerando il fatto che da oggi 6 novembre possiamo considerare ufficiale una promozione che fa il paio con la recente valutazione dell'usato per alcuni suoi device, anche se come riportato pochi giorni fa in quel caso tocca concentrarsi sulle stime di TIM. Nello specifico, questo mercoledì ci sono buone notizie per tutti coloro che intendono portarsi a casa ...

Manuale Samsung Galaxy M30s Guida uso smartphone : Manuale Samsung Galaxy M30s PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy M30s.

Samsung regalerà le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet : Samsung lancerà una nuova promozione, chiamata "Samsung ti regala Galaxy Buds", che permetterà di ricevere le cuffie Samsung Galaxy Buds in regalo con l'acquisto di alcuni smartphone selezionati. L'articolo Samsung regalerà le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Samsung regala le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet : Samsung lancia una nuova promozione, chiamata "Samsung ti regala Galaxy Buds", che permette di ricevere le cuffie Samsung Galaxy Buds in regalo con l'acquisto di alcuni smartphone selezionati. L'articolo Samsung regala le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Ecco quali sono gli smartphone Huawei - HONOR e Samsung a ricevere le ultime patch di sicurezza : Gli smartphone Huawei P30, P30 Pro, HONOR Play e Samsung Galaxy A50 ricevono le patch di sicurezza di settembre, ottobre e novembre 2019 L'articolo Ecco quali sono gli smartphone Huawei, HONOR e Samsung a ricevere le ultime patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Samsung spera di conquistare le nostre case con smartThings : In occasione della Samsung Developer Conference 2019, il colosso coreano ha annunciato di avere grandi progetti per il suo hub Samsung SmartThings L'articolo Ecco come Samsung spera di conquistare le nostre case con SmartThings proviene da TuttoAndroid.

In futuro gli smartphone Samsung monteranno un particolare sensore ISOCELL : Un nuovo brevetto Samsung vede l'azienda impegnata nella produzione del nuovo sensore ISOCELL-Motion che troveremo nel Galaxy S11 L'articolo In futuro gli smartphone Samsung monteranno un particolare sensore ISOCELL proviene da TuttoAndroid.

Arriva il listino di novembre per gli smartphone Samsung usati di TIM : TIM aggiorna Supervaluta, il listino che contiene le valutazioni degli smartphone usati Samsung, che permette di ottenere uno sconto sull'acquisto di un nuovo dispositivo. L'articolo Arriva il listino di novembre per gli smartphone Samsung usati di TIM proviene da TuttoAndroid.

E se fosse questo il nuovo smartphone pieghevole mostrato da Samsung? : Interessanti rumor parlano delle probabili caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Samsung L'articolo E se fosse questo il nuovo smartphone pieghevole mostrato da Samsung? proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare NOW TV su smart TV Samsung : NOW TV, il servizio streaming di Sky, ha conquistato milioni di utenti grazie alle tante offerte vantaggiose messe a disposizione degli utenti, Come ad esempio NOW TV sport, dove è possibile seguire 7 partite su leggi di più...

Samsung brevetta una custodia per smartphone con orecchie umane : Risale al 4 aprile 2019 il deposito da parte di Samsung della richiesta di un brevetto per una "custodia per telefono cellulare" e oggi scopriamo il suo design L'articolo Samsung brevetta una custodia per smartphone con orecchie umane proviene da TuttoAndroid.

Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone per rivaleggiare con Samsung e Apple : Motorola è cosciente di non avere uno smartphone premium al momento, come dimostrano i suoi grafici: ben presto però il vuoto potrebbe essere colmato dal successore del leggendario RAZR. L'articolo Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone per rivaleggiare con Samsung e Apple proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung M10S come si fa su smartphone Galaxy : come prendere Screenshot su Samsung Galaxy M10S in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Manuale Samsung Watch Active Galaxy Guida uso smartwatch : Manuale Samsung Galaxy Watch Active PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Watch Active