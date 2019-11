Greta Thunberg | un altro big di Hollywood cade ai suoi piedi | Sei la mia eroina

Carola Rackete contro Greta Thunberg : "Non possiamo lasciare ai bambini certe responsabilità" : L' invidia è un mostro dagli occhi verdi, anche quando ci si occupa di tematiche verdi. Lo sa bene Carola Rackete, la paladina dei migranti appena riconvertitasi alla difesa dell' ambiente: non essendoci più Salvini, deve aver capito che non vale più la pena far politica sulla pelle degli immigrati

Clima - COP25 : il governo spagnolo pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid : Il governo spagnolo è pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid, per partecipare a dicembre alla conferenza sul Clima COP25, che avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile. “Cara Greta, sarebbe bello averti qui a Madrid. Hai fatto un lungo viaggio e aiuti tutti noi a sollevare le preoccupazioni, ad aprire le menti e a sostenere le azioni, ci piacerebbe aiutarti ad attraversare l’Atlantico. Pronta a contattarti per ...

Leonardo DiCaprio insieme a Greta Thunberg : “È stato un onore passare del tempo con lei” : “Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali” e “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo a gran voce è Leonardo DiCaprio che ha pubblicato su Facebook alcune sue foto in compagnia della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg, con cui ha trascorso del tempo insieme. ?È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, scrive nel post l’attore. ”È stato ...

Sciopero per il clima - Greta Thunberg a Los Angeles : “Vecchie generazioni ci stanno deludendo - saremo noi la voce della biosfera” : Greta Thunberg ha partecipato allo Sciopero per il clima del venerdì insieme ai giovani di Los Angeles. Dal palco, Greta ha attaccato chi prende le decisioni, insensibile di fronte a chi soffre e muore a causa dell’emergenza climatica e ambientale. “Noi giovani ne abbiamo avuto abbastanza, noi diciamo basta. E se i nostri genitori non faranno sentire la loro voce per noi, allora lo faremo da soli”, ha detto Greta incitata dal ...

Se Leonardo DiCaprio «sposa» Greta Thunberg : Ambiente, le app e i siti che ci aiutano a diventare più greenLa relazione di Leonardo DiCaprio con la causa ambientalista è la più solida che l’attore sia mai riuscito a costruire. Il premio Oscar, che tanto ha fatto da mettere in piedi, in fine, una propria fondazione, si è impegnato per tutelare la Terra e, insieme, diffondere quel po’ di conoscenza necessaria al buon vivere. «Perché alle future generazioni sia garantito lo stesso Pianeta che ...

Greta Thunberg - un disperato appello : "Ho bisogno di aiuto - ora non so più come fare" : Greta Thunberg fa un appello ai suoi fan. Un appello decisamente singolare. "Visto che #COP25 è stato ufficialmente trasferito da Santiago a Madrid ho bisogno di un po' di aiuto". Dopo l'annuncio dello spostamento della sede della conferenza sul clima dal Cile alla Spagna. "A quanto pare ho viaggiat

Clima - Cop25 in Spagna : Greta Thunberg cerca imbarcazione per tornare in Europa : Dopo aver partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni unite a New York a settembre, Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni, aveva programmato il suo percorso per rimanere nel continente americano in attesa del summit sul Clima che doveva tenersi a Santiago del Cile. Ma ora che la Cop25 è stata spostata a Madrid dopo la rinuncia del Cile per le proteste in corso nel Paese, la 16enne è in cerca di un modo per tornare in Europa e ...

Fake - Alessandro Sallusti sbotta contro Innocenzi e Petrini : “Greta Thunberg ci prende per il c***”. Si alza e abbandona lo studio : “Greta Thunberg ci prende per il culo. E chi altri dietro di lei?”. Botta e risposta tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, da una parte, e le giornaliste Giulia Innocenzi e Valentina Petrini, dall’altra, durante il nuovo programma condotto da quest’ultima sul Nove, Fake – La fabbrica delle notizie. L’oggetto del contendere sono i cambiamenti climatici, con Sallusti che ha attaccato la ...

Ambiente : Greta Thunberg a Los Angeles contro le trivellazioni petrolifere : Greta Thunberg parteciperà alla protesta dei giovani attivisti di Los Angeles contro le trivellazioni petrolifere. La giovane attivista sarà la relatrice principale al raduno Youth Climate Strike Los Angeles: dopo una manifestazione davanti al Municipio, gli ambientalisti marceranno verso il vicino ufficio del Governatore Gavin Newsom. La protesta è parte di numerose iniziative che hanno lo scopo di spingere lo Stato a interrompere ...

Alessandro Sallusti sbotta a Fake contro la Petrini : "Greta Thunberg chi prende per il c**?" - e se ne va : Finisce prima del previsto l'ospitata di Alessandro Sallusti a Fake, il programma condotto da Valentina Petrini su Nove. In studio insieme a Giulia Innocenzi, il tema della trasmissione è quello delle notizie strumentalizzate o manipolate. E dopo un inizio tranquillo, viene tirata in ballo Greta Thu

Greta Thunberg rinuncia al premio da 46mila euro del Nordic Council. “Non voglio riconoscimenti - ma che la politica agisca” : Ha ricevuto l’ambito premio ambientale del Nordic Council, il forum di cooperazione a cui partecipano Svezia, Finalndia, Norvegia, Danimarca e Islanda. Ma Greta Thunberg, l’attivista per l’ambiente che ha ispirato il movimento internazionale dei Fridays for Future, ha deciso di rinunciare all’assegno di 500mila corone svedesi (pari a 46.000 euro). “voglio ringraziare il Nordic Council per questo premio”, ha ...

Greta Thunberg rifiuta il premio e 46mila euro : non poteva usare quei soldi per l'ambiente? : Maleducata e fessacchiotta. Greta Thunberg dice di no al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. “Il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbi

Clima - Greta Thunberg rifiuta 46mila euro : “Il movimento non ha bisogno di altri premi” : “Ho ricevuto il premio ambientale 2019 del Nordic Council. Ho deciso di rifiutare questo premio“: lo ha spiegato su Instagram la giovane attivista Greta Thunberg. “Attualmente sto viaggiando attraverso la California e quindi non posso essere presente con voi oggi. Voglio ringraziare il Nordic Council per questo premio – scrive – È un grande onore. Ma il movimento per il Clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di ...

Greta Thunberg rifiuta un premio (da 46mila euro) : “All’ambiente serve l’impegno dei politici” : Greta Thunberg ha rifiutato un premio per l’ambiente affermando che alla battaglia per il clima serve soprattutto che i politici inizino ad ascoltare la scienza. In un post su Instagram l’attivista svedese ha scritto: “Siamo i paesi che hanno la possibilità di fare di più. Eppure continuiamo a non fare praticamente nulla. Fino a quando non farete qualcosa, io rinuncerò alle 500.000 corone svedesi del premio”.Continua a leggere